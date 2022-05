Την ώρα που η Ρόμα αντμετωπίζει στα Τίρανα τη Φέγενορντ για τον τελικό του Conference League 40.000 οπαδοί των «Τζιαλορόσι» έχουν στήσει το δικό τους... πάρτι στο «Ολίμπικο».

Η Ρόμα διεκδικεί στα Τίρανα το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο στον τελικό του Conference League κόντρα στη Φέγενορντ. Στο «Air Albania Stadium» οι «Τζιαλορόσι» έχουν στο πλευρό τους 8.000 οπαδούς, όμως πίσω στη Ρώμη 40.000 οπαδοί έχουν στήσει... πάρτι προς τιμήν της αγαπημένης τους ομάδας και παρακολοθούν μαζί τον πρώτο τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Roma fans at the Stadio Olimpico supporting their team from afar tonight! 🙌



