Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ήξερε αν έπρεπε να βγάλει ή να βάλει τ' ακουστικά του μπερδεύοντας την προφορά του Αλβανού δημοσιογράφου και νομίζοντας ότι άκουγε μια γλώσσα την οποία δεν γνώριζε.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρόμα έκανε γκάφα στη συνέντευξη Τύπου του μεγάλου τελικού του Europa Conference League κόντρα στην Φέγενορντ.

Με την άφιξη της αποστολής στα Τίρανα, ο Ζοσέ Μουρίνιο ήρθε αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου κι ένας Αλβανός δημοσιογράφος τον μπέρδεψε τελείως.

Ο κόουτς των «τζιαλορόσι» δεν κατάλαβε την προφορά, έβαλε τ' ακουστικά για τη μετάφραση, μετά έδειχνε μπερδεμένος, πήγε ν' απαντήσει στα ιταλικά όμως... όλα είχαν πάει λάθος.

«Στ' αγγλικά μιλούσες;» ρώτησε ο Μουρίνιο και γέλασε με την γκάφα του, προκαλώντας και το γέλιο των υπολοίπων...

"I thought you were speaking in Albanian!" 😂



Jose Mourinho's brilliant translation mix up 🤦‍♂️#UECLfinal pic.twitter.com/UOThL90bq3