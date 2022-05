Μουρίνιο: «Το "Special One" είναι... παλιά ιστορία»

Ο τεχνικός της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του τελικού του Conference League κόντρα στη Φέγενορντ και επισήμανε πως με την κατάκτηση του τροπαίου η ομάδα του θα γράψει ιστορία.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον ιστορικό πρώτο τελικό του Conference League ανάμεσα στη Ρόμα και τη Φέγενορντ στο «Air Albania Stadium» των Τιράνων την Τετάρτη (24/5, 22:00). Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ιστορικής ευκαιρίας των «Τζιαλορόσι» για το πρώτο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο και τόνισε πως ο τελικός είναι η στιγμή της ομάδας του να γράψει ιστορία και άφησε στην... άκρη τον στόχο να γίνει ο πρώτος τεχνικός που θα έχει στην τροπαιοθήκη του και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους.

«Αν κερδίσω θα γίνω ο πρώτος που θα κερδίσει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κερδίσω. Η ιστορία του "Special One" είναι μια παλιά ιστορία. Ήταν όταν ήμουν στην αρχή. Όταν έχεις περισσότερη ωριμότητα και σταθερότητα, σκέφτεσαι περισσότερο τους ανθρώπους και λιγότερο τον εαυτό σου. Δεν πιστεύω στη... μαγεία. Όταν φτάνεις σε έναν τελικό μετά από μια σεζόν δουλειάς, η δουλειά έχει τελειώσει. Είναι η στιγμή της ομάδας, όχι η στιγμή ενός ατόμου. Δεν πιστεύω στα μαγικά φίλτρα, δεν πιστεύω στα μαγικά ξόρκια. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να κάνουμε, απλά να είμαστε... εμείς ως ομάδα. Γνωρίζοντας τα προσόντα που έχουμε, γνωρίζοντας τα μειονεκτήματα που έχουμε. Για μένα, ότι κι αν γίνει στον τελικό, αυτή είναι μια πολύ θετική σεζόν για εμάς

Φτάσαμε στο τέλος της σεζόν έχοντας να δώσουμε δύο τελικούς μέσα σε τέσσερις ημέρες. Ο πρώτος μάς έδωσε αυτό που δικαιούμασταν, που είναι η παρουσία μας στο Europa League. Καταφέραμε και κερδίσαμε αυτόν τον τελικό και έχουμε έναν ακόμα στόχο να φτάσουμε. Για την Ρόμα είναι φυσιολογικό να έχει θέση στην Ευρώπη, δεν κάναμε κάτι για να γράψουμε ιστορία. Ο τελικός ωστόσο είναι ιστορία. Δεν την έχουμε γράψει για να φτάσουμε ως εκεί αλλά τώρα θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να τελειώσουμε τη δουλειά. Μέχρι την ώρα του τελικού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Έτσι είμαι εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Mourinho: "The Special One story is a nonsense ... it's something you say in the beginning of your career. As you progress, mature, you start to think more about others than yourself.



"So that's an old story to me. Tomorrow, I will simply try to help."#ASRoma #UECL #UECLfinal pic.twitter.com/8Fsl4K8ZYO