Στη σύλληψη 20 ατόμων προχώρησε η γαλλική αστυνομία, που συνεπλάκησαν στα επεισόδια οπαδών μεταξύ Μαρσέιγ και Φέγενορντ.

Η Μαρσέιγ υποδέχεται απόψε (05/05, 22:00) την Φέγενορντ για τον δεύτερο αγώνα της ημιτελικής φάσης του Conference League. Μόνο που λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρησης, υπήρξαν άγριες συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, όταν οι Ολλανδοί συγκεντρώθηκαν κοντά στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας, υπό την επιτήρηση της ολλανδικής και γαλλικής αστυνομίας, οπαδοί της Μαρσέιγ τους προσέγγισαν κι άρχισαν να εκτοξεύουν προς το μέρος τους βεγγαλικά και διάφορα αντικείμενα, έχοντας στα χέρια τους μάλιστα και μαχαίρια.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση με αποτέλεσμα να 20 άτομα να συλληφθούν. Υπενθυμίζεται ότι επεισόδια προκάλεσαν και στο πρώτο ματς στην Ολλανδία οι οπαδοί της Μαρσείγ πριν από τη σέντρα του ματς με τη Φέγενορντ.

Marseille hooligans packed with weapons like knives and batons hunting through the city to attack Feyenoord fans tonight.. pic.twitter.com/6OrqZskc7H May 4, 2022

UEL.04.05.2022

Marseille - Feyenoord.

Clashes between fans the night before the game. pic.twitter.com/QvnuwIspCk — HooligansTV (@hooligans_tv) May 4, 2022

Marseille (on the right) running for Feyenoord last night 🏃🏼‍♂️🇫🇷 pic.twitter.com/MaD3jwt1XK — Casual Ultra (@thecasualultra) May 5, 2022