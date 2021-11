Τότεναμ: Γιορίς, Κέιν και Σον φρόντισαν έναν μικρούλη «εισβολέα» (vid)

Ένας πιτσιρικάς κατάφερε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να τρέξει προς τον Ούγκο Γιορίς, με τον Γάλλο, αλλά και τους Κέιν και Σον να τον προστατεύουν από τους άνδρες ασφαλείας.

Ο μικρούλης ήθελε να αγκαλιάσει τα ινδάλματά του και να τα δει από κοντά, καταφέρνοντας να ξεφύγει από την ασφάλεια και να τρέξει γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο.

Έφτασε μέχρι και τους ποδοσφαιριστές του Αντόνιο Κόντε και χύμηξε στην αγκαλιά του Γιορίς, που φυσικά τον πήρε μαζί του και δεν τον άφησε να φύγει, με τους Κέιν και Σον να χαμογελούν και να μένουν στην παρέα του.

Μετά το 3-2 των «σπιρουνιών» επί της Φίτεσε, όσο δύσκολα κι αν ήρθε αυτή η νίκη, ο μικρός αν μη τι άλλο είδε τη βραδιά του να γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερη δίπλα στους ποδοσφαιριστές που θαυμάζει.

The way Hugo Lloris and Harry Kane took care of this young pitch invader ❤️#UECL pic.twitter.com/P4F5Lq5Udq