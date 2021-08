Ριέκα - ΠΑΟΚ: Για την πρόκριση στην Κροατία ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ριέκα στην Κροατία (26/8, 21:00, OPEN, Live Gazzetta) στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα playoffs του Europa Conference League, έχοντας ως στόχο την πολυπόθητη πρόκριση.

Οι δύο ομάδες κοντράρουν ξανά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στην Κροατία, με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι γλίτωσε το κάζο στο 90+4' (1-1), να θέλει να ψάχνει την πρόκριση για τους ομίλους του Conference League.

O Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πάρει μαζί του στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδας τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Πασχαλάκης, Ταλιχμανίδης, Μπαλωμένος, Τέιλορ, Κρέσπο, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Λύρατζης, Εσίτι, Αουγκούστο, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Καγκάβα, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Λάμπρου, Α.Ζίβκοβιτς , Κούτσιας, Σφιντέρσκι.

Εκτός μάχης τέθηκαν οι οι Ίνγκι Ίνγκασον, Ροντρίγκο Σοάρες, Νέλσον Ολιβέιρα και Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να παρατάξει τον Πασχαλάκη κάτω από τα γκολποστ, τον Λούκας Τέιλορ στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του τραυματία Ροντρίγκο Σοάρες, τους Βαρέλα-Κρέσπο δίδυμο στα στόπερ. Στον άξονα θα είναι οι οι Κούρτιτς και Σβαμπ, στην κορυφή της επίθεσης θα ο Σβιντέρσκι, με τον Μπίσεσβαρ από πίσω του και τους Ελ Καντουρί και Ζίβκοβιτς στα δυο άκρα.

O προπονητής του Δικεφάλου, Ραζβάν Λουτσέσκου, μία μέρα πριν τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου: «Είχαμε μια διετία αρνητισμό στον ΠΑΟΚ, θα το αλλάξουμε». Από την πλευρά του ο Στέφαν Σβαμπ πιστεύει ότι ο «τελικός» με τη Ριέκα το βράδυ της Πέμπτης στο κατάμεστο «Rujevica» θα κριθεί από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, «όλα θα εξαρτηθούν από τη δική μας παρουσία», τόνισε χαρακτηριστικά.

