Όσιγιεκ - Ριέκα 1-0: Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα πριν την Τούμπα και τον ΠΑΟΚ (vid)

Η Ριέκα γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα - εκτός έδρας (1-0) από την Όσιγιεκ - τέσσερις μέρες πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα (19/8, 21:00), για τα playoffs του Conference League.

Μετά τις δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του κροατικού πρωταθλήματος και την ισοπαλία (3-3) στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό, η Ριέκα γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Τέσσερις μέρες πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19/8, 21:00), για τα playoffs του Conference League, έφυγε με άδεια τα χέρια από το Όσιγιεκ. Η τοπική ομάδα πανηγύρισε τη νίκη χάρη στο γκολ του Ραμόν Μιερές στο 17ο λεπτό.

Osijek 1-0 Rijeka (17')



What a great flick by Ramon Mierez who scores his 2nd goal of the season! Great cross by Karlo Bartolec! Couple minutes earlier clean Rijeka goal was ruled put by VAR pic.twitter.com/Me4eJ8c2iF