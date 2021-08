Ρουμπίν Καζάν: Ξέβαψαν οι φανέλες από τη βροχή και τελείωσε ευρωπαϊκό ματς με ζωγραφισμένους αριθμούς (pics)

Απίθανο για τα στάνταρ ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά... αληθινό, με τη βροχή να ξεβάφει τους τυπωμένους χαρακτήρες στις φανέλες των παικτών της Ρουμπίν Καζάν, οι οποίοι και τελείωσαν το ματς με ζωγραφισμένους αριθμούς!

Η Ρουμπίν Καζάν επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια, 7 μήνες και 26 ημέρες, παίρνοντας θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Ράκοβ για το πρώτο ματς στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένα ματς που μπορεί να μην είχε σκορ (0-0) και συγκινήσεις, αλλά θα μνημονεύεται για ένα πέρα για πέρα ασυνήθιστο περιστατικό σε επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης: τους παίκτες μιας ομάδας να αγωνίζονται με... ζωγραφισμένους αριθμούς και ξεθωριασμένα ονόματα στο πίσω μέρος της φανέλας τους.

In case you were wondering, it IS possible to buy a kit with no name or number on it! Then you can trick it out yourself pic.twitter.com/r5Y2Frpcp0