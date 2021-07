ΠΑΟΚ: Με το μυαλό στο Δουβλίνο (vid)

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους Μποέμιανς του Δουβλίνου ξεκίνησε με τις δηλώσεις του Ιρλανδού προπονητή, Κιθ Λονγκ, την πρωινή προπόνηση των «ασπρόμαυρων», αλλά και τον ορισμό ενός άπειρου Φινλανδού διαιτητή.

Η Μποέμιαν θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με τον προπονητή της ιρλανδικής ομάδας, Κιθ Λονγκ, να χαρακτηρίζει δύσκολη την αποστολή απέναντι στους Κυπελλούχους Ελλάδας.

«Είμαστε εκεί που θέλαμε. Είναι ένα φανταστικό συναίσθημα, το να παίρνεις την πρόκριση και θέλουμε να κάνουμε την αρχή, για να έρθουν κι άλλες σπουδαίες βραδιές για την ομάδα. Κάναμε ένα βήμα και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, οπότε σίγουρα δε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά πρέπει τώρα να ξεκουραστούμε», υποστήριξε ο 48χρονος τεχνικός και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στο 3-0 επί της Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο.

«Όλοι οι παίκτες είχαν μεγάλη θέληση και θέλαμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι δυνατά, με ένα γκολ. Παίρνοντας κάποια ρίσκα, θα έπρεπε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την πίεση που θα δεχόμασταν. Δε νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη απλά για να κρατήσει το 1-0. Ήταν μία ακόμη σπουδαία βραδιά για το κλαμπ και μία νίκη με 3-0 κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα, Είμαι πραγματικά χαρούμενος που οι φίλαθλοί μας πανηγύρισαν άλλη μία πρόκριση στην Ευρώπη. Οι παίκτες μου δούλεψαν σκληρά κι ήταν πειθαρχημένοι. Αισθανόμαστε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα, αλλά ίσως αυτή είναι μία υπερβολική κριτική. Η Ντουντελάνζ έχει προκριθεί δύο φορές στους ομίλους του Europa League στα τελευταία τρία χρόνια και την κερδίσαμε συνολικά με 4-0. Οπότε, πραγματικά δεν μπορώ να βρω το λάθος, για να είμαι ειλικρινής», τόνισε ο Κιθ Λονγκ.

All the goals from a magical evening at the Aviva Stadium as a first-half goal from Rob Cornwall and a second-half brace from Georgie Kelly gave Bohs a 3-0 win against Dudelange on the night, and a 4-0 on aggregate to progress in the Europa Conference League qualifiers. pic.twitter.com/el3pDaE8Eq