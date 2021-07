ΠΑΟΚ: Την Κυριακή πετάει για Δουβλίνο, την Τρίτη το πρώτο ματς με τη Μποέμιανς (pic)

Η Μποέμιανς θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conferences League με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Τρίτη (3/8) στο «Aviva Stadium» του Δουβλίνου.

Η Μποέμιανς με δύο νίκες (1-0, 3-0) επί της Ντουντελάνζ πανηγύρισε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conferences League και η πρώτη αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης (3/8) με ώρα έναρξης τις 21:45.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Aviva Stadium και ήδη έχουν εκδοθεί 8.000 εισιτήρια που από το μεσημέρι της Παρασκευής θα είναι διαθέσιμα στους φίλους της ιρλανδικής ομάδας.

Η γενικής είσοδος έχει οριστεί στα 20 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν κάποια λίγα εισιτήρια στα 10 ευρώ για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η Μποέμιανς ανακοίνωσε ότι, όπως συνέβη και στα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δε θα υπάρχει η δυνατότητα για την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων προκειμένου να τηρηθεί η απόσταση των δύο μέτρων (social-distancing) εντός των κερκίδων του Aviva Stadium.

Aviva Stadium to host Bohemians v PAOK this Tuesday



Tickets for members and season ticket holders go on sale tomorrow at 10am before they go on general sale later in the day at 3pm.



Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει την Κυριακή (1/8) από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την ιρλανδική πρωτεύουσα και θα προπονηθεί εκεί το απόγευμα της Δευτέρας (2/8).

Ο πρώτος αγώνας ήταν γνωστό ότι θα γινόταν την Τρίτη (3/8) και όχι την Πέμπτη (5/8) σε περίπτωση πρόκρισης της Μποέμιανας, καθώς η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα των Ιρλανδών που δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δύο μέρες αργότερα το Aviva Stadium.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί κανονικά στις 12/8 στο γήπεδο της Τούμπας.