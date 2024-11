Τα αποτελέσματα της μεγάλης εκστρατείας της UEFA για την προώθηση της σωστής εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) στην Αθήνα, απ’ όπου το Gazzetta δεν θα μπορούσε να λείψει.

Η γρήγορη και άμεση δράση δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν από καρδιακή ανακοπή στο EURO 2020, ήταν αυτή που του έσωσε τη ζωή, σε μια στιγμή που κανένας φίλαθλος του ποδοσφαίρου -και όχι μόνο- δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Ήταν μία υπενθύμιση του πόσο σημαντική είναι για την ανθρώπινη ζωή η γνώση και εφαρμογή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε περιστατικά ξαφνικής καρδιακής ανακοπής (είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη) και αποτέλεσε την αφορμή για την εκπαιδευτική εκστρατεία της UEFA, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), κατά τη διάρκεια του EURO 2024 στη Γερμανία.

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας «Get Trained, Save Lives» («Εκπαιδευτείτε, Σώστε Ζωές»), που ξεκίνησε πέρυσι με σαφή στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση του ποδοσφαιρικού κοινού στην ΚΑΡΠΑ, παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της ERC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου), στην οποία παρευρέθηκε το Gazzetta. Και τα αποτελέσματα ήταν πράγματι εντυπωσιακά.

The #RESUS24 is officially open. Let’s Save Lives. This is it. #ERC #SaveLives pic.twitter.com/LaST6bS1ZC