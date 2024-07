Μετά τα συνθήματα του Ρόδρι και του Άλβαρο Μοράτα κατά τους πανηγυρισμούς των Ισπανών για την κατάκτηση του EURO 2024, η UEFA θα ερευνήσει την υπόθεση για πιθανή παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών από πλευράς των δύο παικτών.

Λίγες ώρες μετά τη φιέστα των Ισπανών στη Μαδρίτη, για την κατάκτηση του EURO 2024, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Γιβραλτάρ είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία στην UEFA που αφορούσε συγκεκριμένους πανηγυρισμούς από ποδοσφαιριστές της Ρόχα.

Τόσο ο Ρόδρι, όσο και ο Άλβαρο Μοράτα τραγούδησαν το σύνθημα «Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό», κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία της χώρας είχε χαρακτηρίσει ως «εξαιρετικά προκλητική και προσβλητική» την εν λόγω συμπεριφορά από μέρους των Ισπανών.

Αισίως, η UEFA προέβη στο διορισμό πειθαρχικού επιθεωρητή προκειμένου να ερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό, ως μία πιθανή παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών από τους Ρόδρι και Μοράτα.

