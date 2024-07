Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Γιβραλτάρ θα προβεί σε επίσημη καταγγελία στην UEFA, με αφορμή τα συνθήματα που ακούστηκαν από παίκτες της Ισπανίας στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του EURO 2024.

Οργή επικρατεί στο Γιβραλτάρ μετά τα «προσβλητικά», όπως τα χαρακτήρισε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, συνθήματα που ακούστηκαν από τους Ισπανούς παίκτες, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του EURO 2024.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας (15/07), η εθνικής Ισπανίας γιόρτασε μαζί με τους υποστηρικτές της Ρόχα την κατάκτηση του EURO στην πλατεία Θιβέντες της Μαδρίτης, όπου στήθηκε ένα μεγάλο «πάρτι».

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής εκδήλωσης, ο Ρόδρι και ο Άλβαρο Μοράτα τραγούδησαν το σύνθημα «Το Γιρβαλτάρ είναι ισπανικό», προκαλώντας την αντίδραση της Κυβέρνησης, αλλά και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Γιβραλτάρ.

Η τελευταία, με ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τα εν λόγω συνθήματα «εξαιρετικά προκλητικά και προσβλητικά», καταλήγοντας ότι «στο ποδόσφαιρο δεν έχουν θέση τέτοιου είδους συμπεριφορές». Μάλιστα, αναμένεται να προβεί σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA, καταδικάζοντας τις ενέργειες των Ισπανών παικτών.

Το Γιβραλτάρ, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ισπανίας, ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη Συνθήκη της Ουτρέχτης το 1713, με την Ισπανία να επιζητά την επιστροφή και ενσωμάτωση του εδάφους στα δικά της «χέρια».

