Απόλυτη ισπανική κυριαρχία στην κορυφαία ενδεκάδα του EURO 2024, με τη «Φούρια Ρόχα» να έχει έξι ποδοσφαιριστές στους καλύτερους έντεκα της διοργάνωσης.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η κορυφαία ενδεκάδα του EURO 2024 αποτελείται κυρίως από Ισπανούς. Δεν θα μπορούσε να συμβεί και κάτι διαφορετικό. Η Ισπανία κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, έχοντας παράλληλα την κορυφαία απόδοση από την αρχή, έως και το τέλος της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ και Γουίλιαμς είναι οι έξι από τους έντεκα ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την κορυφαία ενδεκάδα του EURO 2024. Από έναν έχουν οι Αγγλία (Γουόκερ), Ελβετία (Ακάνζι) και Γερμανία (Μουσιάλα), με τη Γαλλία να έχει δύο παίκτες (Μενιάν και Σαλιμπά).

Δείτε την κορυφαία ενδεκάδα του EURO 2024:

🚨🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | EURO 2024 Team of the Tournament!



UEFA created a team of 12 'technical observers' to make the team, which included the likes of Rafa Benitez, David Moyes, Solskjær & more. pic.twitter.com/4ttzphxvAP