Ο Μαρκ Κουκουρέγια έδωσε μια απάντηση 10 λέξεων στον Γκάρι Νέβιλ μετά τα σχόλιά του για το Euro 2024.

Τα λόγια του θρυλικού άσου της Γιουνάιτεντ Γκάρι Νέβιλ τού γύρισαν μπούμπερανγκ κατά τη διάρκεια του τελικού του EURO 2024. Στα πρώτα στάδια του τουρνουά, ο Νέβιλ είχε βάλει στο στόχαστρο της κριτικής του τον Μαρκ Κουκουρέγια, αλλά η απόδοσή του εν τέλει εξέπληξε πολλούς. Ξεκίνησε σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του, εκτός από ένα, και αναδείχθηκε ο κορυφαίος αριστερός μπακ του τουρνουά, βοηθώντας την Ισπανία να κατακτήσει για τέταρτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στις αρχές της πορείας της Ισπανίας, ο Νέβιλ, ο οποίος εργαζόταν ως ειδήμων για το ITV καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά στη Γερμανία, δήλωσε: «Δεν ήταν πειστικός στην Τσέλσι. Έπαιξε μερικά παιχνίδια προς το τέλος της σεζόμ. Είναι ένας πολυάσχολος μικρός αμυντικός. Η τιμή του εξακολουθεί να εκπλήσσει τους πάντες μέχρι και σήμερα. Η ισπανική άμυνα, έχει πλέον μεγάλη εμπειρία, αλλά λείπει κάτι από την Ισπανία που σε κάνει να νιώθεις ότι δεν θα φτάσει μέχρι τέλους. Οφείλω να πω ότι αυτός που είναι αριστερό μπακ είναι ένα καλό παράδειγμα του στο γιατί το πιστεύουμε αυτό».

Και ο Κουκουρέγια δεν ξέχασε. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απάντησε : «Πήγαμε μέχρι τέλους Γκάρι. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σου».

Εδώ το story του:

🇪🇸 Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf