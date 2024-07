Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε μετά την κατάκτηση του EURO 2024 με την εθνική Ισπανίας, έγινε ο πρώτος προπονητής που έχει κερδίσει και τις τέσσερις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της, με τους Ίβηρες να επικρατούν με 2-1 της Αγγλίας, στον μεγάλο τελικό του EURO 2024.

Πέραν του ότι ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να κάνει την εθνική του πολυνίκη του θεσμού, ο ίδιος έσπασε ρεκόρ έχοντας γίνει ο πρώτος ομοσπονδιακός που κατακτά το τρόπαιο σε τέσσερις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ντε λα Φουέντε ανέλαβε την ομάδα Κ19 της Ισπανίας το 2013 και την οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του EURO U19 δύο χρόνια ύστερα, με μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι Ρόδρι και Μικέλ Μερίνο.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την Κ21, το 2018, παίρνοντας το EURO U21 ένα χρόνο αργότερα, πριν αποχωρήσει για να ηγηθεί της μεγάλης ομάδας της Φούρια Ρόχα. Μερικοί από τους παίκτες που είχε υπό την επίβλαψή του ήταν οι Φαμπιάν Ρουίθ, Ντάνι Όλμο και Μικέλ Οιαρθάμπαλ.

H Ομοσπονδία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Ίβηρα τεχνικό, ο οποίος νίκησε και στον τελικό του UEFA Nations League, το καλοκαίρι του 2023.

🚨🇪🇸 Luis de la Fuente is the FIRST manager to win the u19 EURO's, u21 EURO's, Nations League... and now the European Championship! (@CoachesVoice) pic.twitter.com/99hPgAzoY0