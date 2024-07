Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε σε επτά αγώνες σε ένα τουρνουά EURO και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της.

Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα του EURO 2024 και δικαίως σήκωσε το τρόπαιο στον τελικό του Βερολίνου. Η Φούρια Ρόχα υπέταξε την Αγγλία με 2-1 και πανηγύρισε το τέταρτο ευρωπαϊκό της στέμμα.

Μάλιστα η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φούεντε πήρε το τρόπαιο ως «απόλυτη», καθώς νίκησε και στα επτά παιχνίδια που έδωσε στη διοργάνωση. Μοναδικός «αστερίκος» είναι ο προημιτελικός με τη Γερμανία, όπου οι Ισπανοί πέταξαν εκτός διοργάνωσης τους οικοδεσπότες στην παράταση.

Η Ισπανία είναι η δεύτερη ομάδα που παίρνει το EURO αλώβητη μετά τη Γαλλία του 1984, όμως είναι η πρώτη που νικάει σε επτά παιχνίδια. Τότε οι Τρικολόρ έπαιξαν σε πέντε ματς για να πάρουν το τρόπαιο.

