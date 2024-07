Η Ισπανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Μαδρίτη... κάηκε στους πανηγυρισμούς του «χρυσού» γκολ του Μίκελ Οϊαρθάμπαλ.

Χάρη στο «χρυσό» γκολ του Μίκελ Οϊαρθάμπαλ στο 86ο λεπτό του τελικού του EURO 2024 απέναντι στη Αγγλία, η Ισπανία στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά!

Ο Βάσκος, που πέρασε ως αλλαγή στον τελικό του τουρνουά στο 86' σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό το 2-1 κόντρα στα Τρία Λιοντάρια και οι αντιδράσεις στο γκολ στην Μαδρίτη ήταν... όπως αναμένεται ιδιαίτερα έντονες!

Fans in Madrid celebrating the late winner from Oyarzabal 🎉 pic.twitter.com/Rn0MDeKjZf