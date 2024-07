Στη συνέντευξη Τύπου μία ημέρα πριν τον τελικό του EURO 2024 απέναντι στην Ισπανία (14/07, 22:00), ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως θα αντάλλαζε ό,τι έχει πετύχει στην καριέρα του με το τρόπαιο του EURO.

Κάτι λιγότερο από ένα 24ωρο έχει απομείνει για τη σέντρα στον τελικό του EURO 2024 μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας (14/07, 22:00).

Τα Τρία Λιοντάρια φιλοδοξούν να πάρουν τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ενώ οι Ισπανοί να γίνουν η μόνη ομάδα με τέσσερις κατακτήσεις EURO.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, δήλωσε ότι το τρόπαιο του EURO αποτελεί για τον ίδιο ένα τεράστιο κίνητρο, ενώ εκθείασε και το παιδί-θαύμα της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ.

«Δεν είναι μυστικό ότι δεν έχω κατακτήσει κάποιο τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο. Κάθε χρόνο συμβαίνει και έχω μεγάλο κίνητρο για να το αλλάξω αυτό.

Αύριο βράδυ, έχω την ευκαιρία να κερδίσω ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια και να γράψω ιστορία με την Αγγλία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αντάλλαζα όλα όσα έχω κάνει στην καριέρα μου με μία ξεχωριστή βραδιά και μία νίκη στον αυριανό τελικό.

Ο Γιαμάλ είναι ένας φανταστικός παίκτης και κάνει ό,τι κάνει μόλις στα 17 του. Θα αποτελέσει απειλή για εμάς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό».

"For sure, yeah!"



Harry Kane says he would swap all of his top goalscorer trophies to win the Euros tomorrow pic.twitter.com/b5grpvK9mW