Τελικός EURO 2024: Δέκα πράγματα που μάθαμε από την πορεία της Αγγλίας

Η Αγγλία βρίσκεται στον τελικό του EURO 2024 και, απέναντι στην Ισπανία, θα προσπαθήσει να φέρει το τρόπαιο στο... σπίτι. Τι μάθαμε, όμως, από την πορεία των Τριών Λιονταριών προς τον τελικό του Βερολίνου;

Από την Κορνουάλη μέχρι το Νορθάμπερλαντ, οι Άγγλοι πανηγύρισαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο την πρόκριση της χώρας τους στον τελικό του EURO 2024.

Η Αγγλία αμφισβητήθηκε πολύ, κατακρίθηκε ακόμη περισσότερο, ωστόσο δηλώνει ξανά «παρούσα» σε τελικό, για δεύτερο συνεχόμενο EURO. Ξεκίνησε νωθρά, συνέχισε στο ίδιο τέμπο, χωρίς να εντυπωσιάζει και να πείθει.

Κι όμως, είχε τον τρόπο της και τις δικές της στιγμές που την έφεραν τελικά μέχρι το τέλος της διαδρομής. Από την πρεμιέρα με τη Σερβία, έως και την ανατροπή απέναντι στην Ολλανδία, ας δούμε τι είδαμε και τι… μάθαμε από την παρουσία των Τριών Λιονταριών στο φετινό EURO.

Με μόλις δύο γκολ στη φάση των ομίλων, η Αγγλία συγκέντρωσε πέντε βαθμούς τερματίζοντας πρώτη. Η κορυφή, ωστόσο, μόνο με καλό ποδόσφαιρο δεν συνδυάστηκε.

Πολύ άγχος κόντρα στη Σερβία, αλλά νίκη με 1-0. Δεύτερο ματς με τη Δανία ξανά προβληματική, με τον «κεραυνό» του Χιούλμαντ να της στερεί τη νίκη. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε απέναντι στη Σλοβενία, με το 0-0 να φέρνει και πάλι γκρίνια στο «Νησί».

Εκ του αποτελέσματος η ομάδα του Σάουθγκεϊτ δικαιώθηκε και με μόλις ένα γκολ παθητικό πέρασε στους «16». Οι δύσπιστοι δεν είχαν πειστεί ακόμη. Βάσει εμφανίσεων, δικαίως.

Πολλοί θα περίμεναν μία διαφορετική Αγγλία στη νοκ-άουτ φάση. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας έδειχνε να έχει «κολλήσει», όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού απέναντι στους αξιόμαχους Σλοβάκους που κρατούσαν τη νίκη μέχρι το 95’. Τότε, μίλησε ο Τζουντ Μπέλινγχαμ. Το τρομερό ψαλιδάκι του έδωσε ανάσα ζωής στους Άγγλους που αναστήθηκαν πλήρως με το γκολ του Κέιν στην παράταση.

Στους «8», η Ελβετία «πάγωσε» τα Τρία Λιοντάρια 15’ πριν τη λήξη, όμως εκείνα… βρυχήθηκαν στο 80’ με τον Σάκα. Η τύχη ήταν μαζί τους στα πέναλτι, έκαναν το απόλυτο 5/5 και χάρη στο σκονάκι του Πίκφορντ βρέθηκαν στον ημιτελικό.

Οι ανατροπές «τρίτωσαν» απέναντι στην Ολλανδία, με τον Όλι Γουότκινς να υπογράφει με σεντεφορίσιο τρόπο την πρόκριση στον τελικό. Η Αγγλία άντεξε, έδειξε χαρακτήρα και τώρα απομένει να το… φέρει σπίτι!

Και τι δεν έχει ακούσει ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και δη από τον βρετανικό Τύπο. Κι όμως, με αυτόν στο τιμόνι η Αγγλία φτάνει στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό σε EURO.

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 μέχρι το EURO 2024, τα Τρία Λιοντάρια μετρούν δύο παρουσίες σε τελικό, μία καλή πορεία στο Κατάρ (αποκλείστηκαν στα προημιτελικά) και τον ημιτελικό του 2018 με την Κροατία.

Καθόλου άσχημα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι από το 1966, και τη μοναδική κατάκτηση μεγάλου τροπαίου της χώρας, η Αγγλία δεν είχε παραστεί καν σε τελικό, μέχρι το EURO 2020. Φέτος, θέλει να κατορθώσει ό,τι άφησε ανεκπλήρωτο τρία χρόνια πριν.

Ο Όλι Γουότκινς έχει τη δική του στιγμή δόξας σε αυτή τη διοργάνωση. Μόλις 29 λεπτά έχει αγωνιστεί και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Σάουθγκεϊτ εκτός του ματς με τη Δανία.

Αντικατέστησε τον Χάρι Κέιν εννιά λεπτά πριν το φινάλε του ημιτελικού και μετατράπηκε σε «λυτρωτή» για την Αγγλία. Γκολ σεντεφορίσιο, απόρροια μιας γεμάτης σεζόν με 27 γκολ και 13 ασίστ με τη φανέλα της Άστον Βίλα.

Το 2021, είχε σκοράρει στο ντεμπούτο του με το εθνόσημο απέναντι στο Σαν Μαρίνο, σε ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Το βράδυ της Τετάρτης (10/07), σημείωσε το πιο σημαντικό της καριέρας του. Μέχρι το επόμενο.

Πριν φτάσει στον ημιτελικό, η Αγγλία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ελβετίας. Δεν λιποψύχησε στο γκολ του Εμπολό, ο Μπουκάγιο Σάκα μίλησε την κατάλληλη στιγμή με μία από τις αγαπημένες του κινήσεις.

Εκτέλεσε τον Ζόμερ στέλνοντας το ματς στην παράταση. Τα πάντα κρίθηκαν στα πέναλτι, εκεί όπου ο παίκτης της Άρσεναλ ευστόχησε παίρνοντας την δική του «εκδίκηση» για το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ιταλία, στον τελικό του EURO 2020.

Μένει μία τελευταία πράξη και δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο. Αλλά, αυτή τη φορά, για καλό.

Ίσως κάποιοι να περίμεναν περισσότερα γκολ από τον αρχηγό της Αγγλίας σε αυτή τη διοργάνωση. Ωστόσο, ο Χάρι Κέιν έχει βγει μπροστά στις δύσκολες στιγμές, εκεί όπου η μπάλα «έκαιγε».

Το έκανε απέναντι στη Σλοβακία για τους «16» για να ακολουθήσει το γκολ της ισοφάρισης με τους Οράνιε στον ημιτελικό. Ήταν ψύχραιμος από το σημείο του πέναλτι και με μία άπιαστη εκτέλεση, έκανε αυτό που έπρεπε.

Παράλληλα, ο Κέιν έγινε ο πρώτος σκόρερ των EURO σε νοκ-άουτ παιχνίδια, απαριθμώντας έξι γκολ, περισσότερα από κάθε άλλον. Άλλο ένα ρεκόρ για αυτή τη «μηχανή» των γκολ.

6 - Harry Kane is now the all-time top scorer in knockout games in the UEFA European Championship, with his penalty vs Netherlands his sixth such goal. Super. pic.twitter.com/d34sLwYy5z