Προ των πυλών είναι ο τελικός του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία, τα Τρία Λιοντάρια βρίσκονται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου τους ευρωπαϊκού και οι φίλαθλοί τους κάνουν «χαμό» στο Βερολίνο!

Η Αγγλία και η Ισπανία έχουν το δικό τους ραντεβού στον τελικό του EURO 2024, όπου τα Λιοντάρια του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ «φλερτάρουν» με την κατάκτηση του πρώτου τους EURO και η «Ρόχα» του Ντε Λα Φουέντε σε περίπτωση νίκης θα στεφθούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Άγγλοι που έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα έχουν στήσει το δικό τους πάρτι!

Μάλιστα οι Βρετανοί δημιούργησαν ένα νέο σύνθημα για την πορεία των Τριών Λιονταριών στο τουρνουά :«Έχουμε πάει στο Ντόρτμουντ, στο Ντίσελντορφ. Φρανκφούρτη και Κολωνία...

Είμαστε καθ' οδόν για το Βερολίνο και το ποδόσφαιρο επιστρέφει σπίτι...»

New chant from England fans out in Berlin…



“We’ve been to Dortmund, Düsseldorf. Frankfurt and Cologne…



We’re on our way to Berlin, and Football’s Coming Home…” 🏴󠁧󠁢󠁥pic.twitter.com/iRm1E1OyH8