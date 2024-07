Με τον τελικό του EURO 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία να είναι προ των πυλών γνωστή εφημερίδα που υποστηρίζει την ανεξάρτητή Σκωτία έκανε πρωτοσέλιδο που ζητά από την Ισπανία «εκδίκηση».

Το απίστευτο μήνυμα της Σκωτσέζικης «National» ένα 24ωρο πριν τον μεγάλο τελικό του EURO 2024 (14/07, 22:00, ΕΡΤ 1) έχει προκαλέσει «ντόρο» με το πρωτοσέλιδο που ζήτα από την Ισπανία να... πάρει την κούπα από την Αγγλία.

«Κάθε καλοκαίρι γεμίζουν τις παραλίες σας. Πίνουν όλες τις μπύρες σας. Τρώνε τηγανητά το πρωί, κάθε μέρα, αντί για το υπέροχο φαγητό σας. Συνταξιοδοτούνται στις πόλεις σας και εκμεταλλεύονται τις δημόσιες υπηρεσίες σας. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μάθουν τη γλώσσα!»

«Ώρα για εκδίκηση! Το μήνυμά μας προς την Ισπανία: σώστε μας από μια νίκη των Άγγλων (αλλιώς δεν θα σταματήσουν ποτέ να μιλούν)», αναγράφονται στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας οπού έχουν βάλει κοροϊδευτικά τον Ρόδρι να κλωτσά έναν Άγγλο που είναι σε σχήμα μπάλας.

