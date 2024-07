Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Ρόδρι είναι σύμφωνα με το «Goal» οι δύο επικρατέστεροι για να κατακτήσουν τη «Χρυσή Μπάλα»!

Οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους Τζούνιορ θεωρούνται ευρέως ως οι δύο κύριοι διεκδικητές για την κατάκτηση της φετινής Χρυσής Μπάλας. Ο πρώτος ήταν αναπόσπαστο μέρος του θριάμβου της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, ενώ ο δεύτερος αποδείχθηκε καθοριστικός κατά τη διάρκεια της επιτυχίας της στο Champions League.

🚨 Jude Bellingham is the CLEAR FAVOURITE to win the Ballon d’Or. 🌕



(Source: @goal) pic.twitter.com/Fo3lBnJLNq