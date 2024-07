Στον «αέρα» βρίσκεται το βραβείο του πρώτου σκόρερ του φετινού EURO, καθώς αυτή τη στιγμή έξι ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει από τρία γκολ. Η UEFA έδωσε την απάντηση για την κατάληξη του «χρυσού παπουτσιού».

Το μεγάλο ραντεβού του φετινού τελικού του EURO 2024 έκλεισε. Ισπανία - Αγγλία. Η «Φούρια Ρόχα» κατάφερε να επικρατήσει και της Γαλλίας, με τον Γιαμίν Γιαμάλ να βγάζει... μάτια και να στέλνει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του Βερολίνου.

Εκεί θα βρει την Αγγλία η οποία σε ένα ακόμα ματς «θρίλερ», επικράτησε στις καθυστερήσεις της Ολλανδίας και τσέκαρε τη δική της θέση για το βράδυ της 14ης του Ιούλη. Μια βραδιά η οποία θα είναι ιστορική ανεξάρτητα με το που θα πάει η κούπα. Από τη μια η Ισπανία, η οποία εάν καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις EURO, φτάνοντας στις τέσσερις και αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς και από την άλλη οι Άγγλοι που στοχεύουν στην πρώτη τους κατάκτηση.

Μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο υπάρχει όσον αφορά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Διότι αυτή τη στιγμή ισορροπούν έξι ποδοσφαιριστές στην κορυφή του πίνακα του πρώτου σκόρερ του EURO 2024 με τρία γκολ. Χάρι Κέιν, Ντάνι Όλμο, Κόντι Χάπκο, Τζαμάλ Μουσιάλα, Τζόρτζι Μικαουτάτζε και Ιβάν Σρανζ βρίσκονται στην κορυφή έχοντας πετύχει όλοι από τρία γκολ.

Αναμενόμενα το ερώτημα είναι για το που θα πάει το βραβείο εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρος νικητής με τη λήξη της διοργάνωσης. Ο Κέιν και ο Όλμο θα έχουν την Κυριακή την ευκαιρία να κόψουν το νήμα. Ωστόσο εάν δεν τα καταφέρουν οι δύο αστέρες θα... μοιραστούν το βραβείο μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν από τρία γκολ.

Η UEFA απάντησε στο ερώτημα και γνωστοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρος νικητής τότε και οι έξι ποδοσφαιριστές θα λάβουν το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Κάτι αντίστοιχο δεν είχε συμβεί πάντως στο τελευταίο EURO, όταν οι Ρονάλντο και Σικ τελείωσαν αμφότεροι με πέντε γκολ ωστόσο το βραβείο δόθηκε στον Πορτογάλο σούπερ σταρ διότι είχε λιγότερο χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση.

