Ο Λαμίν Γιαμάλ κλείνει τα 17 και παραχωρεί συνέντευξη στη MARCA λίγο πριν αγωνιστεί στον τελικό του EURO 2024.

Ο Γιαμάλ θέλει για δώρο γενεθλίων την κορυφή της Ευρώπης. Αν η Ισπανία καταφέρει να επικρατήσει της Αγγλίας στον τελικό του EURO 2024, θα έχουμε τον νεαρότερο πρωταθλητής Ευρώπης από τη σύσταση της διοργάνωσης. Το αστέρι της Μπαρτσελόνα και της Ρόχα, μιλώντας στη MARCA αποκαλύπτει ότι ο Κιλιάν Μπαπέ ζήτησε τη φανέλα του μετά τον ημιτελικό Ισπανίας και Γαλλίας, δηλώνει πως θα προσπαθήσει να φέρει καποιους φίλους του από τη γειτονιά που μεγάλωσε στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής και είναι ξεκάθαρος: δεν θα γίνω ποτέ σαν τον Λιονέλ Μέσι.

Ερωτηθείς ποιους θυμάται περισσότερο αυτές τις ώρες πριν τον τελικό, απαντά: «Τους γονείς μου. Έχουν υποφέρει πολύ μαζί μου. Ήταν πάντα δίπλα μου. Ήταν αυτοί που με πήγαιναν στους αγώνες όταν ήμουν μικρός. Όταν νικήσαμε τη Γαλλία, μου άρεσε να φαντάζομαι πόσο χαρούμενοι πρέπει να ήταν, επειδή κερδίσαμε και λόγω του γκολ μου».

Σε ερώτηση από πού προέρχεται τόση μαγεία, τόσο θράσος, τόση λίγη συστολή όταν παίζει τονίζει: «Από τον δρόμο, από το παιχνίδι με τους φίλους μου. Από εκεί προέρχεται η ιδέα του να κοιτάς από τη μια πλευρά και να βγαίνεις από την άλλη. Εκεί μαθαίνεις».

Αυτοί οι φίλοι από το πάρκο, από το παγκάκι, από τη γειτονιά της Ροκαφόντα, τι μηνύματα σου στέλνουν αυτές τις μέρες, τι σου λένε; «Φρικάρουν. Ο αγώνας με τη Γαλλία είχε τεράστια επιτυχία. Μου είπαν ότι όλοι στο δρόμο μου στο Mataró φώναζαν το όνομά μου»

Για το αν θα έρθουν στον τελικό: «Μερικοί από αυτούς θα το κάνουν, άλλοι όμως δεν θα μπορέσουν. Θα προσπαθήσω να φέρω μερικούς».

Για το γεγονός ότι είναι έκπληκτοι και σε ολόκληρη την Ισπανία και αν το γνωρίζει. «Όχι πολύ, γιατί εδώ είμαστε απομονωμένοι από όλα όσα συμβαίνουν και λέγονται. Και νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι»

Ερωτηθείς τι σήμαινε το φιλί που του έδωσε ο Καρβαχάλ μετά την ασίστ απέναντι στην Κροατία; «Ο δεσμός που έχουμε. Εδώ δεν εστιάζουμε στο αν κάποιος παίζει για την Ατλέτι, τη Ρεάλ ή τη Βιγιαρεάλ. Είμαστε μια ομάδα, μια εθνική και αυτό που επιδιώκουμε είναι να δώσουμε τα πάντα για τους συμπαίκτες μας.»

