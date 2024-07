Η πιο μεγάλη ώρα του EURO 2024 έφτασε. Αγγλία και Ισπανία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της Κυριακής (14/07, 22:00), με τις δύο αντιπάλους να έχουν σπουδαία βέλη στις φαρέτρες τους.

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τον τελικό του EURO 2024. Εθνική Ισπανίας και εθνική Αγγλίας θα «μονομαχήσουν» για το βαρύτιμο τρόπαιο στο Βερολίνο.

Τα Τρία Λιοντάρια έφτασαν μετά κόπων και βασάνων στο τέλος της διαδρομής, σε αντίθεση με την Ρόχα. Τώρα, όμως, πρόκειται για μία και μοναδική αναμέτρηση, ενώ τα πάντα είναι «ανοιχτά».

Αμφότερες έχουν τους δικούς τους σταρ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να κρίνουν την αναμέτρηση, όπως τουλάχιστον έχουν δείξει στη φετινή διοργάνωση.

Όσον αφορά την Ισπανία, τα πράγματα είναι απλά. Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς και Ντάνι Όλμο είναι οι κορυφαίοι και έχουν βαλθεί να επαναφέρουν τους Ιβηρες στην κορυφή της Ευρώπης.

Για τον Γιαμάλ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ο αισίως 17χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα δίνει συνεχώς τις δικές τους απαντήσεις στο γήπεδο. Τρεις ασίστ και ένα κομβικό γκολ-ποίημα συνθέτουν το ρεπερτόριό του μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, μαζί με τις 30 ντρίμπλες που έχει κάνει στα έξι παιχνίδια, όπου έχει αγωνιστεί.

Από την άλλη πλευρά της επίθεσης, ο «αδελφός» του, Νίκο Γουίλιαμς, δίνει στην Ισπανία όλη αυτή την εκρηκτικότητα, το πάθος και την ταχύτητα που χρειάζεται από ένα εξτρέμ. Μαζί οι δυο τους, αποτελούν ένα θανάσιμο δίδυμο που μπορεί να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των Άγγλων.

Το τρίπτυχο της… επιτυχίας συμπληρώνει ο Ντάνι Όλμο. Πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα της Γερμανίας και με τρία γκολ μοιράζεται την κορυφή των πρώτων σκόρερ του τουρνουά. Μετράει επίσης δύο ασίστ, η μία καθοριστική για το γκολ του Μερίνο και τον αποκλεισμό της Γερμανίας στα προημιτελικά.

Στο συγκρότημα των Άγγλων, υπάρχουν επίσης τα… υπερόπλα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον τελικό της Κυριακής.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εκτελεστική δεινότητα του Χάρι Κέιν, ακόμη κι αν δεν έχει κάνει το καλύτερο τουρνουά έως τώρα. Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών με δικό του γκολ στην παράταση με τη Σλοβακία χάρισε την πρόκριση στη χώρα του. Η δική του εκτέλεση πέναλτι με την Ολλανδία έφερε το σκορ στα ίσα, σε μία κομβική στιγμή στο ματς.

Καθοριστικός για την Αγγλία έχει αποδειχθεί και ο Μπουκάγιο Σάκα. Μπορεί να μετράει μόλις ένα γκολ, αλλά ήταν κρίσιμο για την πορεία της Αγγλίας στη διοργάνωση. Ήρθε στα προημιτελικά με την Ελβετία, όπου ισοφάρισε στο 80’, μόλις πέντε λεπτά μετά το γκολ των Ελβετών, ενώ ευστόχησε και στη διαδικασία των πέναλτι. Δικαίως βγήκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Κόμπι Μέινου είναι ένας παίκτης που μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στον τελικό. Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ φαίνεται να τον εμπιστεύεται και ο 19χρονος φροντίζει να τον δικαιώνει. Σχεδόν αλάνθαστος απέναντι στους Οράνιε, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα που τον χαρακτηρίζει και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Kobbie Mainoo's stats vs. the Netherlands:



100% tackles win rate [🥇]

100% duels won [🥇]

100% long passes completed [🥇]

36 passes completed

2 interceptions [🥇]

2/2 tackles won [🥇]

1 key pass [🥇]

1 shots



