Χαώδης είναι η διαφορά ανάμεσα σε Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στα «do or die» παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες στις μεγάλες διοργανώσεις.

Έναν ακόμα τίτλο με την Αργεντινή θα διεκδικήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι. Η Αλμπισελέστε δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Καναδά και επικράτησε σβηστά με 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Copa America όπου θα αντιμετωπίσει την Κολομβία με στόχο το back to back.

Ο Μέσι ήταν αυτός που έκανε το 2-0 για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι και ουσιαστικά σφράγισε το εισιτήριο της Αργεντινής για τον τελικό. Μπορεί το φετινό Copa America να μην έχει εξελιχθεί ιδανικά για τον Μέσι σε προσωπικό επίπεδο ωστόσο ο Αργεντινός σούπερ σταρ φώναξε και πάλι «παρών» σε νοκ άουτ αναμέτρηση της Αλμπισελέστε.

Κάνοντας και τη σχετική σύγκριση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα «do or die» παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο σούπερ σταρ στις μεγάλες διοργανώσεις με τις εθνικές τους ομάδας παρατηρείται μια μεγάλη διαφορά. Στα 29 νοκ άουτ παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Μέσι στην καριέρα του σε Μουντιάλ και Copa America έχει καταφέρει να πετύχει 11 γκολ και να μοιράσει ακόμα 17.

Συνολικά δηλαδή, σε 29 νοκ άουτ αναμετρήσεις σε Copa America και Μουντιάλ, ο Μέσι έχει συνεισφέρει σε 28 γκολ, σχεδόν ένα γκολ/ασίστ ανά παιχνίδι δηλαδή. Από την άλλη, η συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στα νοκ άουτ παιχνίδια με την Πορτογαλία σε EURO και Μουντιάλ είναι αρκετά πιο χαμηλή.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει αγωνιστεί σε 20 «do or die» αναμετρήσεις με την εθνική του ομάδα σε EURO και Μουντιάλ. Σε αυτά τα 20 παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις τρία γκολ, έχοντας δημιουργήσει δύο ακόμα. Πέντε γκολ+ασίστ δηλαδή για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ σε συνολικά 20 νοκ άουτ αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί με την πατρίδα του στις μεγάλες διοργανώσεις.

