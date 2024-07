Η Ισπανία είναι η πιο θεαματική ομάδα του EURO 2024 και αυτό βγαίνει μέσα από τις προπονήσεις και τις εξεζητημένες ασκήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Το «θρίλερ» της Παρασκευής ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία βρήκε την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να πανηγυρίζει στο φινάλε την πρόκριση της στα ημιτελικά του EURO 2024. Η «Φούρια Ρόχα» επικράτησε της Γερμανίας στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με γκολ του Μικέλ Μερίνο και εξασφάλισε την πρόκριση της στους «4» όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Βάσει απόδοσης η Ισπανία είναι η πιο θεαματική ομάδα του EURO. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε παίζει από την αρχή της διοργάνωσης το πιο άμεσο και ελκυστικό ποδόσφαιρο έχοντας φτάσει στα ημιτελικά με θέαμα και γκολ. Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Οι Ισπανοί είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, κάτι που φαίνεται και μέσα από τα πλάνα των προπονήσεων της «Φούρια Ρόχα».

Οι κάμερες βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της Ισπανίας και έβγαλαν μερικά πλάνα από τις ασκήσεις των ποδοσφαριστών του Ντε Λα Φουέντε, με μια συγκεκριμένη ωστόσο να κλέβει την παράσταση. Πιο συγκεκριμένα, σε μια από τις ασκήσεις των Ισπανών, οι ποδοσφαιριστές της «Φούρια Ρόχα» κλήθηκαν να κάνουν «γκελάκια» μέχρι ένα σημείο, κρατώντας παράλληλα ένα «πιατάκι» το οποίο έπρεπε να το τοποθετήσουν μέσα σε μια ράβδο.

Ο κάθε ποδοσφαριστής έπρεπε να ήταν συγκεντρωμένος τόσο στην μπάλα όσο και στο στη ράβδο. Στόχος της άσκησης, να δοθεί η μπάλα στον αέρα και αμέσως μετά να τοποθετηθεί το «πιατάκι» μέσα στη ράβδο. Βέβαια ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε μια δική του διάσταση στην άσκηση, κρατώντας την μπάλα στον αέρα την ώρα που τοποθετούσε το «πιατάκι» μέσα στη ράβδο...

Ever wondered why Spain are playing so well at the Euros? 🤔



This drill is one of many that they perform in training, incredible agility training. pic.twitter.com/Fhq0ngD1ck