Η εξαιρετική επίδοση του Λαμίν Γιαμάλ στο φετινό Euro που τον φέρνει δίπλα στους θρύλους της εθνικής Ισπανίας, Σεσκ Φάμπρεγας και Τσάβι Ερνάντεθ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει για την Ισπανία στο Euro 2024, έχοντας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Μπορεί ο 16χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα να μην έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, ωστόσο έχει επιδείξει τις δημιουργικές του αρετές, οι οποίες ξεφεύγουν κατά πολύ εκείνες που θα είχε ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής της ηλικίας του.

Ο νεαρός ποδοσφαριστής των Ισπανών έχει ήδη πιστωθεί τρεις ασίστ στην φετινή διοργάνωση ενώ έχει δημιουργήσει κι ένα πολύ μεγάλο αριθμό ευκαιριών για τους συμπαίκτες του. Συνολικά στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει η Ισπανία έχει αγωνιστεί βασικός στα τέσσερα εξ' αυτών (μόνο με την Αλβανία ήρθε στο παιχνίδι από τον πάγκο) κι έχει κατορθώσει να δημιουργήσει στο διάστημα αυτό των 348 λεπτών που έχει αγωνιστεί συνολικά 14 ευκαιρίες.

14 - Spanish players 🇪🇸 with most chances created in a single tournament in European Championship Finals:



25 - Xavi Hernández (2012)

18 - Cesc Fàbregas (2008)

14 - LAMINE YAMAL (2024)



Decisive.#EURo2024 pic.twitter.com/SlEflSa0c3