Οι Γερμανοί ωστόσο δεν δείχνουν διάθεση να παρατήσουν το θέμα και ήδη οι οπαδοί της έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν υπογραφές για την επανάληψη του προημιτελικού του EURO 2024. Οι φίλαθλοι της «Μάνσαφτ» έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν υπογραφές στην πλατφόρμα change.org, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000.

Κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο πάντως, ειδικά από τη στιγμή που η UEFA έδωσε τα εύσημα στον Τέιλορ για την απόφαση που πήρε, επιβεβαιώνοντας τις οδηγίες που έδωσαν οι άνθρωποι της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας στους διαιτητές πριν από την έναρξη του EURO 2024.

Thousands of furious fans sign a petition demanding UEFA to order a REPLAY between Germany and Spain at Euro 2024 after controversial decision by Premier League referee https://t.co/s5Pk7uDPZ9