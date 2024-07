Η UEFA δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επισήμως για τη φάση με το χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια ωστόσο τα social media έχουν πάρει φωτιά και... αποκαλύπτουν τους τρεις πιθανούς λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε πέναλτι στην επίμαχη φάση με τον αμυντικό των Ισπανών.

Η Γερμανία απέδειξε ότι ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει. Η Ισπανία ωστόσο έδειξε ότι στο τέλος δεν κερδίζει πάντοτε η Νάσιοναλμάνσαφτ. Παρότι η Γερμανία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89ο λεπτό και να φέρει ολοκληρωτικά στα μέτρα της τον αγώνα, η «Φούρια Ρόχα» έδειξε μέταλλο και με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 119ο λεπτό, ξέρανε τους οικοδεσπότες και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EURO 2024 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Στο στρατόπεδο της Γερμανίας γίνεται από χθες μεγάλη κουβέντα για την επίμαχη φάση με το χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Ισπανού αμυντικού της Τσέλσι, με τον Άντονι Τέιλορ ωστόσο να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και τον VAR να συμφωνεί μαζί του.

Επίσημη ενημέρωση από την UEFA δεν έχουμε δει ακόμα. Ωστόσο μέσα από τα social media έχουν αποκαλυφθεί οι τρεις... πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο πρώτος λόγος και αυτός που πίστεψαν οι περισσότεροι βλέποντας τη φάση σε ροή αγώνα, είχε να κάνει με τη θέση του Φίλγκρουγκ. Παρότι δεν έχει δει κανείς ακόμα ξεκάθαρο πλάνο της UEFA με τις απαραίτητες γραμμές, η θέση του επιθετικού της Ντόρτμουντ στο build up της φάσης ήταν οριακή και πιθανώς ο Γερμανός στράικερ να ήταν και οφσάιντ.

Was Füllkrug in an offside position before the handball? 🤔 pic.twitter.com/z1Spsd03iS

Στη συνέχεια της φάσης μάλιστα, ο έμπειρος φορ φαίνεται να βρίσκει... περίεργα την μπάλα. Χωρίς ακόμα να είναι κανείς σίγουρος, ο Φίλγκρουγκ ενδέχεται να έχει βρει την μπάλα με το χέρι προτού την στρώσει στον Μουσιάλα για να σουτάρει ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν.

Ποιος είναι ο τρίτος και ίσως ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο δεν δόθηκε πέναλτι στη φάση του Κουκουρέγια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Ντέιλ Τζόνσον, στην ενημέρωση που έκανε η UEFA πριν από την έναρξη του EURO 2024, δόθηκε ειδική οδηγία για τα πέναλτι και τις φάσεις όπου η μπάλα βρίσκει στο χέρι του αμυντικού, με παράδειγμα «καρμπόν» της φάσης του Κουκουρέγια.

Η UEFA τόνισε ότι εάν το χέρι του αμυντικού βρίσκεται κοντά στο σώμα του, σε κάθετη θέση ή και πίσω από το σώμα τότε ΔΕΝ δίνεται πέναλτι. Αυτός ίσως και να ήταν ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο το χέρι του Κουκουρέγια δεν καταλογίστηκε ως πέναλτι, κάτι που φάνηκε από την αντίδραση του Άντονι Τέιλορ, τόσο στην εξέλιξη της φάσης όσο και μετά την επικοινωνία που είχε με τον VAR.

UEFA's pre-tournament briefing on handballs gave a specific example just like Marc Cucurella, saying it should NOT be a handball penalty.



Arm close to the side, pointing predominantly down/vertically, and/or a position behind line of the body. #ESPGER #Euro2024