Ο Ιταλός δημοσιογράφος που εξόργισε με ερώτησή του τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, «απάντησε» στο σχόλιο του Βέλγου εναντίον του και... έδωσε παράσταση στα social media.

Έναν μικρό... χαμό έχει προκαλέσει η αντίδραση του Κέβιν Ντε Μπρόινε σε ερώτηση δημοσιογράφου! Το Βέλγιο αποκλείστηκε από το EURO 2024 και ο αρχηγός του αποκάλεσε «ηλίθιο» τον Ιταλό Τανκρέντι Παλμέρι, που τον ρώτησε γιατί η περίφημη «χρυσή γενιά» της χώρας του δεν έφτασε έστω σε έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Το σχόλιο του Ντε Μπρόινε φυσικά έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όμως ο Παλμέρι δεν το... άφησε έτσι και πέρασε στην αντεπίθεση.

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



