Το Βέλγιο γνώρισε ακόμα έναν αποκλεισμό σε μεγάλη διοργάνωση και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε... εξοργίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου στη μικτή ζώνη.

Δεν... χάρηκε ιδιαίτερα με ερώτηση ενός δημοσιογράφου στη μικτή ζώνη ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Το Βέλγιο αποκλείστηκε από το EURO 2024 μετά την ήττα από τη Γαλλία και αποχαιρέτησε άδοξα ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση.

Μετά το παιχνίδι, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον αρχηγό των Βέλγων για την περίφημη «χρυσή γενιά» του Βελγίου που δεν κατάφερε τα αναμενόμενα και εισέπραξε την... απαξίωση του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Kevin De Bruyne expressed his frustration when asked about Belgium's "golden generation" that hasn't won any titles 😬



🗣️ "𝙎𝙩𝙪𝙥𝙞𝙙"



pic.twitter.com/DHtjWRQAwn