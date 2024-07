Στη διάθεση του Σάουθγκεϊτ θα είναι για τον προημιτελικό του EURO 2024 ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν θα τιμωρηθεί για τη χειρονομία του μετά το αδιανόητο ανάποδο ψαλίδι του κόντρα στη Σλοβακία.

Τη... γλίτωσε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο σταρ της Ρεάλ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της πρόκρισης της Αγγλίας στα προημιτελικά του EURO 2024. Ο 20χρονος τής έδωσε το «φιλί της ζωής» με αδιανόητο ανάποδο ψαλίδι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφαρίζοντας τη Σλοβακία σε 1-1, πριν ο Χάρι Κέιν χαρίσει τη νίκη (2-1) στην παράταση.

Ο Μπέλινγκχαμ πάντως... ενθουσιάστηκε μάλλον λίγο περισσότερο και έγινε viral για τον τρόπο με τον οποίο έδειξε τα γεννητικά του όργανα μετά τον πανηγυρισμό του. Το συγκεκριμένο βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όμως ο ίδιος έσπευσε να τονίσει με μήνυμά του στα social media πως «πρόκειται για ένα εσωτερικό αστείο και πως σέβεται απεριόριστα τη Σλοβακία».

