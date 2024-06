Ο Νόιερ έσπασε νέο ρεκόρ, έγινε ο πρώτος παίκτης σε συμμετοχές με την εθνική Γερμανίας σε Euro

Ο Μάνουελ Νόιερ έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο φετινό Euro κι έγινε ο παίκτης των «πάντσερ» με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωτωθλήματος.

Η εθνική Γερμανίας δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε με 2-0 την Αυστρία για την φάση των «16» του Euro 2024 και πήρε έτσι το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο αρχηγός Μάνουελ Νόιερ αγωνίστηκε ως βασικός και στην χθεσινή αναμέτρηση και κατόρθωσε έτσι να σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ στην φετινή διοργάνωση.

Ο 38χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έγινε ο πρώτος παίκτης των «πάντσερ» σε συμμετοχές στο Euro, αφού έφτασε τις 19 και ξεπέρασε έναν άλλο θρύλο της γερμανικής εθνικής ομάδας, τον Μπαστιάν Σβαϊστάιγκερ, που είχε 18.

19 - Manuel Neuer makes his 19th European Championship appearance today, overtaking Bastian Schweinsteiger's record of 18 appearances in this competition for Germany. Longevity. #EURO2024 pic.twitter.com/jVzk92Z6jD