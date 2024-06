Σάλος ξέσπασε γύρω από το βιντεάκι του Βελγίου με πρωταγωνιστή τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος δήλωσε πρόθυμος να χτυπήσει τον Μπαπέ ενόψει της αναμέτρησης με τη Γαλλία.

«Φάουλ» από τον Αμανατού Ονάνα και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου. Ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Γαλλία για τη φάση των «16» του EURO 2024, οι Βέλγοι ανέβασαν ένα χιουμοριστικό βιντεάκι με πρωταγωνιστή τον χαφ της Έβερτον, όμως τα πράγματα ξέφυγαν όταν αναφέρθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ.

Με τον κωμικό Πάμπλο Αντρές να του δίνει «πάσες», ο Ονάνα απαντούσε στις σχετικές ερωτήσεις στο βίντεο που ανάρτησε η Ομοσπονδία του Βελγίου, η οποία ωστόσο σύντομα αναγκάστηκε να το κατεβάσει όταν ξέσπασε σάλος λόγω του Γάλλου αστέρα της Ρεάλ.

Στην ερώτηση άλλωστε που του έθεσε ο Αντρές για το «ποιος θα χτυπήσει τον Μπαπέ στο πόδι» ο Ονάνα με ένα χαμόγελο στα χείλη δήλωσε πρόθυμος να χτυπήσει τον 25χρονο και παρά τη χιουμοριστική προσέγγιση, οι αντιδράσεις κατέφτασαν με τη μορφή καταιγίδας.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι Βέλγοι κατέβασαν το βίντεο και απολογήθηκαν, με τον εκπρόσωπο Τύπου της βελγικής ομοσπονδίας, Στέφαν βαν Λοκ, να υπογραμμίζει πως «το βίντεο είχε την πρόθεση να είναι χιουμοριστικό αλλά αποσύρθηκε».

The Belgian FA have had to apologise after a video of Amadou Onana chanting that he will “tackle Kylian Mbappe in the shin” was released by Belgian comedian Pablo Andres pic.twitter.com/inKSDhuewY