Κβαρατσχέλια - Ρονάλντο: Ο «Κβαραντόνα» νίκησε το παιδικό του ίνδαλμα

Το 2013 ο Κριστιάνο Ρονάλντο εγκαινίασε την ακαδημία της Ντιναμό Τιφλίδας το 2013, ο μικρός Κβαρατσχέλια και οι συμπαίκτες του στη φετινή εθνική Γεωργίας φωτογραφίζονταν με το είδωλό τους. Που να ήξεραν τι θα συνέβαινε 11 χρόνια αργότερα.

Η εθνική Γεωργίας γράφει το δικό της success story στα γήπεδα της Γερμανίας, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς.

Η νίκη επί της Ελλάδας στη «ρώσικη ρουλέτα» που της χάρισε το εισιτήριο για το EURO 2024, ήταν μόνο η αρχή για τον Βίλι Σανιόλ και τους παίκτες του, οι οποίοι σε κάθε ματς της διοργάνωσης ανανεώνουν το ραντεβού τους με την ιστορία.

Οι Γεωργιανοί, υπερίσχυσαν του Κριστιάνο Ρονάλντο και της παρέας του για να σφραγίσουν την παρουσία τους στους «16» και να συνεχίσουν να ονειρεύονται για το απίστευτο.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Ομοσπονδία της χώρας του Καυκάσου έχει εδώ και χρόνια επενδύει στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών πράγμα που, όπως φαίνεται, αποδίδει καρπούς. Σε ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια είναι αυτός που ξεχωρίζει, ωστόσο οι περισσότεροι παίκτες αυτής της «φουρνιάς» έχουν ξεκινήσει την πορεία τους με αφετηρία την ίδια ακαδημία στην οποία μαθήτευσε ο άσος της Νάπολι.

Πρόκειται για αυτή της Ντιναμό Τιφλίδας. Η πλειονότητα των παικτών της Γεωργίας είναι απόφοιτοί της.

Το 2013, ο σύλλογος εγκαινίασε την ακαδημία του έχοντας ως… εκλεκτό προσκεκλημένο τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο τότε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποδεχθεί το κάλεσμα και μετά το κόψιμο της κορδέλας αφιέρωσε χρόνο να φωτογραφηθεί με μικρούς θαυμαστές που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο ποδόσφαιρο.

Ανάμεσα σε αυτούς δεν βρισκόταν μόνο ένας, αλλά 11 από τους παίκτες που σχεδόν μία δεκαετία μετά θα έπαιρναν μία νίκη-ορόσημο απέναντι σε εκείνον και τους συμπαίκτες του στην Eθνική. Στη viral φωτογραφία από εκείνη την ημέρα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ περιτριγυρίζεται από παιδιά ανάμεσα στα οποία είναι και ο Κβαρατσχέλια.

Ο 23χρονος επιθετικός, πριν την αναμέτρηση απέναντι στους Ίβηρες για τη φάση των ομίλων του EURO 2024, είχε μιλήσει για την επικείμενη συνάντηση με το είδωλό του, λέγοντας:

«Πάντα ονειρευόμουν να παίξω απέναντι στον Ρονάλντο, δεν αγωνίζεται πια στην Ευρώπη, όμως τώρα είμαστε στον ίδιο όμιλο και αυτό δείχνει ότι μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ελπίζω να φύγω από το ματς με τη φανέλα του Ρονάλντο και πραγματικά ελπίζω ότι θα μου τη δώσει.»

Παρά το ότι ο Γεωργιανός φορ «πίκρανε» τον Κριστιάνο σκοράροντας μόλις στο 2ο λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης, ο δεύτερος του χάρισε τη φανέλα του στο τέλος του αγώνα, με τον Κβαρατσχέλια να επιβεβαιώνει μέσω Instragram το ότι τελικά τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

It doesn't get much better than this for Khvicha Kvaratskhelia who got Cristiano Ronaldo's shirt after Georgia's 2-0 win over Portugal 🤯👏 pic.twitter.com/w5Xr808IFF