Ο λόγος που οδήγησε τον Φιλ Φόντεν να αποχωρήσει από την εθνική Αγγλίας και το Euro 2024.

Ο Φιλ Φόντεν αποχώρησε από κει που έχει καταλύσει η εθνική Αγγλίας για το Euro 2024 την Τετάρτη (27/06), χωρίς να γίνει γνωστός ο λόγος που συνέβη αυτό, παρά μόνο πως πρόκειται για σημαντικούς οικογενειακός λόγους και ότι λογικά πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο ποδοσφαιρικό κοινό, όμως φαίνεται πως έγινε για καλό λόγο. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του BBC, Νταν Ρόαν ο λόγος για τον οποίο ο Φόντεν ανακάστηκε να αφήσει την εθνική Αγγλίας στα... κρύα του λουτρού για να επιστρέψει στην πατρίδα, επειδή η γυναίκα του πρόκειται να γεννήσει το τρίτο τους παιδί.

NEW | England’s Phil Foden understood to have flown home from Germany to be present for birth of his 3rd child

Expected back with squad by Sunday