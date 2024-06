Όπως έγινε γνωστό ο Φιλ Φόντεν αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Αγγλίας και επέστρεψε στο Νησί για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας για τη φάση των Ομίλων του EURO 2024 και την ισοπαλία με τη Σλοβενία ο Φιλ Φόντεν αποχώρησε από τη Γερμανία. Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία (FA) ο διεθνής Βρετανός μεσοεπιθετικός άφησε την αποστολή των Τριών Λιονταριών και επέστρεψε στο Νησί για σημαντικό οικογενειακό λόγο, που πιθανότατα έχει να κάνει με τη γέννηση του τρίτου του παιδιού.

Ο 24χρονος εξτρέμ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του Σάουθγκεϊτ, καθώς αγωνίστηκε στην αρχική ενδεκάδα και στα τρία ματς του 3ου Ομίλου κόντρα σε Σερβία, Δανία και Σλοβενία. Μένει να δούμε αν ο Φόντεν θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του πριν το επόμενο ματς,

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Phil Foden has temporarily left the England camp to return back home for a ‘pressing family matter’, the FA have confirmed.



pic.twitter.com/D8Ydjij422