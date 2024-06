Δυναμικό «παρών» αναμένεται να δώσουν οι οπαδοί της Αλβανίας στο Ντίσελντορφ για το μεγάλο παιχνίδι με την Ισπανία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι αναμένονται 35.000 φίλαθλοι της ομάδας στο γήπεδο και σχεδόν 100.000 εντός της πόλης.

Την τελευταία της ζαριά για την πρόκριση της στα νοκ άουτ του EURO 2024 θα ρίξει απόψε η Αλβανία απέναντι στην Ισπανία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Οι Αλβανοί έμειναν ζωντανοί χάρη στο γκολ του Γκιάσουλα με τους Κροάτες στις καθυστερήσεις και θα παίξουν απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» που έχει ήδη προκριθεί, με τον Ντε λα Φουέντε να αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation.

Οι Αλβανοί οπαδοί περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε Ιταλία και Κροατία, έτσι και απόψε οι γείτονες αναμένεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αλβανικών Μέσων, απόψε απέναντι στην Ισπανία θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο της Φορτούνα περίπου 35.000 Αλβανοί.

Αυτό σημαίνει ότι το 70% του γηπέδου της Φορτούνα θα αποτελείται από οπαδούς της Αλβανίας, καθώς η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται στις 50.000 θέσεις. Οι Αλβανοί οπαδοί θα προσπαθήσουν να ωθήσουν στη νίκη με τον δικό τους τρόπο την ομάδα του Σιλβίνιο που διεκδικεί την πρώτη της πρόκριση σε νοκ άουτ τελικής φάσης EURO.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, αναμένονται έως και 100.000 Αλβανοί εντός της πόλης σήμερα.

