Viral έχει γίνει η κοινή φωτογραφία των Σομποσλάι και Τσόμποτ που πανηγύριζαν ένα γκολ σαν πιτσιρικάδες και επανέλαβαν τη στιγμή ως συμπαίκτες στο EURO 2024 για την Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία κατάφερε να πανηγυρίσει σπουδαία νίκη απέναντι στη Σκωτία που την κράτησε ζωντανή στη μάχη για πρόκριση στη φάση των «16» του 2024. Χρυσός σκόρερ των Ούγγρων ο Τσόμποτ, ο οποίος με γκολ στο 90΄+10΄ έγραψε το τελικό 1-0 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Κάπως έτσι η ομάδα του Ντομινίκ Σομποσλάι κατάφερε να ολοκληρώσει με χαμόγελο κι ελπίδα τις υποχρεώσεις της στο EURO 2024, χάρη σε μια στιγμή που πηγάζει από τα... παιδικά χρόνια των παικτών του Ρόσι.

Στα social media άλλωστε κυκλοφορεί μια φωτογραφία με τους... 12χρονους συμπαίκτες Σομποσλάι και Τσόμποτ που πανηγύριζαν ένα γκολ, με τη συγκεκριμένη στιγμή να επαναλαμβάνεται έντεκα χρόνια αργότερα.

Dominik Szoboszlai and Kevin Csoboth celebrating a goal as 12-year-olds.



The best friends.



Tonight they had a more important goal to celebrate. pic.twitter.com/1LM8oZhaOu