Η Γαλλία έμεινε ξανά άσφαιρη χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ στη διάθεσή της και τα στατιστικά... προειδοποιούν τους Μπλε για την εικόνα τους όταν απουσιάζει ο αστέρας τους.

Η Γαλλία στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου της στο EURO 2024 δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία και το 0-0 έφερε μερική γκρίνια στο «στρατόπεδο» των Μπλε.

Χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Μπαπέ στη διάθεσή τους οι Γάλλοι έμειναν μακριά από το γκολ και αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά πως χωρίς εκείνον τα πράγματα... ζορίζουν.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως στα τελευταία έξι ματς στα οποία ο Μπαπέ δεν ήταν βασικός, η Γαλλία δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα! Μεταξύ των οποίων και η ισόπαλη αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική μας ομάδα για την προκριματική φάση του EURO 2024, σε μια αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη 2-2.

Συγκεκριμένα η Γαλλία μετράει τέσσερις ισοπαλίες και δυο ήττες στους τελευταίους έξι αγώνες που δεν είχε τον Μπαπέ στο αρχικό σχήμα, με το μοτίβο να επαναλαμβάνεται ακόμα και στα κρίσιμα ραντεβού.

Στους τρεις αγώνες άλλωστε τελικής φάσης EURO ή Μουντιάλ που ο νέος αστέρας της Ρεάλ δεν ξεκίνησε βασικός, οι Γάλλοι δεν έβαλαν ούτε γκολ! Μέτρησαν δυο λευκές ισοπαλίες απέναντι σε Δανία και Ολλανδία, ενώ ηττήθηκαν με 1-0 την Τυνησία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

