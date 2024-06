Η Ομοσπονδία της Γαλλίας ανέβασε φωτογραφία από τα αποδυτήρια πριν την αναμέτρηση με την Ολλανδία για το EURO 2024 με τη φανέλα και τη μάσκα που θα φορέσει ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μπορεί να υπέστη κάταγμα στη μύτη στην πρεμιέρα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο EURO 2024 κόντρα στην Αυστρία, όμως είναι ετοιμοπόλεμος για το ματς με την Ολλανδία, για τη 2η αγωνιστική του 4ου Ομίλου του τουρνουά. Οι Τρικολόρ ανέβασαν φωτογραφία από τα αποδυτήρια της ομάδας πριν το ματς με τους Οράνιε, όπου απεικονίζει τη φανέλα του Γάλλου σούπερ σταρ και δίπλα την προστατευτική του μάσκα.

Ο 25χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τις προηγούμενες ημέρες προπόνηση με μάσκα στα χρώματα της σημαίας της Γαλλίας, όμως στο ματς θα χρησιμοποιήσει μια μαύρη. Θυμίζουμε πως με βάση τους κανονισμούς της UEFA, «ο ιατρικός εξοπλισμός που φοριέται στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να είναι μονόχρωμος και να μην φέρει στοιχεία αναγνώρισης της ομάδας και του κατασκευαστή».

🇫🇷🎭 Mbappé's mask for the match vs Netherlands! #EURO2024 pic.twitter.com/h6nVtkdr2t