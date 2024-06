Σε νέα επίσημη καταγγελία στην UEFA προχώρησε το Κόσοβο, κάνοντας λόγο για ρατσιστικά μηνύματα των Σέρβων οπαδών στο παιχνίδι με τη Σλοβενία.

Σε νέα επίσημη καταγγελία προς την UEFA για τη συμπεριφορά των Σέρβων οπαδών στο παιχνίδι με τη Σλοεβνία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του EURO 2024 προχώρησε η ομοσπονδία του Κοσόβου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπήρχε στην κερκίδα των Σέρβων οπαδών σημαία της χώρας που περιλαμβάνει το Κόσοβο και το μήνυμα: «δεν παραδινόμαστε». Στην ανακοίνωσή τους ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των Σέρβων και ζητούν από τους οργανωτές του EURO 2024 να μην επιτρέπουν ξανά την εμφάνιση τέτοιων επιγραφών.

