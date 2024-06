Επίσημη καταγγελία στην UEFA έκανε το Κόσοβο, κάνοντας λόγω για ρατσιστικά μηνύματα των Σέρβων οπαδών στο παιχνίδι με την Αγγλία.

Σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA για τη συμπεριφορά των Σέρβων οπαδών στο παιχνίδι με την Αγγλία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του EURO 2024 προχώρησε η ομοσπονδία του Κοσόβου.

Με επίσημη ανακοίνωση, το Κόσοβο κατήγγειλε τους Σέρβους που έδωσαν το «παρών» στη «Φέλτινς Αρένα», κάνοντας λόγω για ρατσιστικά μηνύματα και συνθήματα και πολιτικά μηνύματα τα οποία δεν έχουν θέση στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η ομοσπονδία του Κοσόβου ζητά την παραδειγματική τιμωρία της ομοσπονδία της Σερβίας, καθώς καλεί την UEFA να λάβει πιο αυστηρά μέτρα και να προχωρήσει σε σοβαρότερους ελέγχους των οπαδών κατά την είσοδο τους στα γήπεδα.

