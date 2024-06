Ένας οπαδός της Αγγλίας προτίμησε να δροσιστεί πριν πάει στο γήπεδο να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα βουτώντας σε σιντριβάνι, με όλο τον κόσμο να ζητωκραυγάζει.

Η ομάδα των Αγγλίας, που ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις στο EURO 2024, χωρίς πάντως να πείσει με την εικόνα της απέναντι στη Σερβία, αναμετράται με τη Δανία στις 19:00 (20/06) και θα παλέψει για το 2/2.

Ένας φίλαθλος της Αγγλίας ήθελε να δροσιστεί πριν πάει στο γήπεδο και προτίμησε να το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Άγγλος φίλαθλός έκανε ...μακροβούτι σε σιντριβάνι κεντρικής πλατείας της Φρανκφούρτης με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω του με το πλήθος να ζητωκραυγάζει.



An England fan DIVING into a fountain in Frankfurt before England face Denmark later 🐬🤣 pic.twitter.com/c7oHBq1tA9