Πορτογαλία - Τσεχία στο EURO 2024: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Οι ώρες και το κανάλι που θα δείξει τις σημερινές (16/6) ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για το EURO 2024: Πορτογαλία - Τσεχία και Τουρκία - Γεωργία.

Η δράση συνεχίζεται για 5η συνεχόμενη μέρα στο EURO 2024 και τελευταία για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, που ολοκληρώνεται με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα καθηλώσουν το κοινό για τον 6ο Όμιλο της διοργάνωσης.

Αρχικά, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία των Λέβαν Σενγκέλια και Τζεμάλ Ταμπίτζε του Παναιτωλικού στις 19:00 με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και στη συνέχεια Πορτογαλία και Τσεχία θα τεθούν αντιμέτωπες για τον ίδιο Όμιλο στις 22:00, αναμέτρηση που επίσης θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των EURO, η Πορτογαλία θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και γιατί όχι να κατακτήσει και το τρόπαιο στα γήπεδα της Γερμανίας. Αυτό θα είναι το 6ο EURO για τον super star της Πορτογαλίας, που έχει καταγράψει συνολικά 25 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 14 γκολ.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ, ο οποίος πηγαίνει στο τέταρτο μεγάλο διεθνές τουρνουά του ως προπονητής και το πρώτο του με τους Ίβηρες. Οδήγησε το Βέλγιο στην τρίτη θέση στο Mundial του 2018 και στους προημιτελικούς του EURO 2020, προτού αποκλειστεί στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Έχει μια επιθετική ομάδα στη διάθεσή του και είναι σίγουρος ότι η ομάδα του έχει αρκετή ποιότητα για να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση.

Η Τσεχία θα ποντάρει στην άμυνά της με στόχο να καταφέρει να αντέξει τη σοβαρή πίεση που θα δεχθεί από τους Πορτογάλους στη Λειψία. Αυτή θα είναι η τέταρτη αναμέτρηση σε EURO μεταξύ Πορτογαλίας και Τσεχίας από το 1996. Σε αυτό το διάστημα, μόνο η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναμετρηθεί περισσότερες φορές (5) και θα έχουν μια έκτη συνάντηση στο EURO 2024.

Η Τσεχία νίκησε την πρώτη της αναμέτρηση με την Πορτογαλία το 1996 με σκορ 1-0, ενώ οι Πορτογάλοι επικράτησαν στις δύο τελευταίες (3-1 το 2008, 1-0 το 2012). Η Πορτογαλία έχει σκοράρει 10 γκολ και δέχθηκε μόλις ένα στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις της κόντρα στους Τσέχους και κράτησαν ανέπαφη την εστία της στα τρία τελευταία.

Πορτογαλία (3-4-3): Κόστα, Σίλβα, Ντίας, Ινάσιο, Νταλότ, Φερνάντες, Βιτίνια, Κανσέλο, Σίλβα, Λέαο, Κ. Ρονάλντο

Τσεχία (3-4-1-2): Στάνεκ, Χόλες, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσουφάλ, Σούτσεκ, Πρόβοντ, Ντούντερα, Σικ, Μπαράκ, Χλόζεκ

Τουρκία και Γεωργία θα τεθούν αντιμέτωπες στο «Signal Iduna Park» για τον 6ο Όμιλο του EURO 2024, σε μια αναμέτρηση ιστορικής σημασίας για τους Γεωργιανούς. Πρόκειται για το ντεμπούτο τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς δεν είχαν προκριθεί ποτέ στο παρελθόν ως ανεξάρτητη χώρα. Με τους Λέβαν Σενγκέλια και Τζεμάλ Ταμπίτζε του Παναιτωλικού, θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη στα γήπεδα της Γερμανίας.

