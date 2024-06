Αυστρία - Γαλλία στο EURO 2024: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η δράση συνεχίζεται στον 4ο και 5ο Όμιλο του EURO 2024 με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα καθηλώσουν το κοινό. Οι ώρες και το κανάλι που θα δείξει τα σημερινά (17/6) παιχνίδια.

Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο EURO 2024, με το Ρουμανία - Ουκρανία να ανοίγει το πρόγραμμα (16:00, ΕΡΤ 1) και τη «σκυτάλη» να παίρνουν τα παιχνίδια Βέλγιο - Σλοβακία (19:00, ΕΡΤ 1) και αργότερα Αυστρία - Γαλλία (22:00 ΕΡΤ 1).

Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του EURO 2024, η Γαλλία, κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση απέναντι στην Αυστρία στο Ντίσελντορφ. Ο Ντιντιέ Ντεσάν και οι παίκτες του έχουν φτάσει μέχρι τον τελικό στα τρία από τα τέσσερα τελευταία μεγάλα τουρνουά που συμμετείχαν. Μετά την ήττα στο EURO 2016, κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και στη συνέχεια έχασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 από την Αργεντινή.

Η μόνη εξαίρεση σε εκείνο το διάστημα ήταν η τελευταία τους εμφάνιση στο EURO του 2020, όταν και αποκλείστηκαν στη φάση των «16» από την Ελβετία. Αυτή θα είναι η 11η συμμετοχή των Μπλε σε τελική φάση του EURO και η ένατη στη σειρά, ενώ για την Αυστρία αυτή θα είναι η 4η παρουσία της και 3η διαδοχική. Η πρώτη συμμετοχή των Αυστριακών ήταν το 2008 που ήταν η «οικοδέσποινα».

Η Αυστρία αποκλείστηκε στη φάση των «16» το 2020 από την Ιταλία, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε και το τρόπαιο. Δύο νίκες έχει σημειώσει σε EURO απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία στη φάση των ομίλων. Σε 10 αγώνες στη διοργάνωση, η νίκη της με 3-1 επί της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η μοναδική φορά που σκόραραν πάνω από ένα γκολ σε 90λεπτο. Όλα τα βλέμματα φυσικά και θα είναι στραμμένα στον Κιλιάν Μπαπέ, μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπαπέ έχει σκοράρει 12 γκολ με τη όλα έχουν έρθει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα σε αγώνα EURO.

Αυτή θα είναι η τρίτη συνάντηση ανάμεσα σε Αυστρία και Γαλλία σε μεγάλη διοργάνωση. Έχουν από μία νίκη, με την Αυστρία να επικρατεί με 3-2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1934, ενώ η Γαλλία νίκησε με 1-0 στο Mundial του 1982. Η Αυστρία έχει νικήσει μόνο έναν από τους τελευταίους 10 αγώνες της εναντίον της Γαλλίας σε όλες τις διοργανώσεις, νίκη με 3-1 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βιέννη τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους έγιναν στο Nations League το 2022, ισοπαλία 1-1 στην Αυστρία πριν η Γαλλία νικήσει με 2-0 στο Παρίσι.

Αυστρία: Πεντς, Ποσχ, Λίνχαρτ, Τράουνερ, Μουενέ, Λάιμερ, Σέιβαλντ, Zάμπιτσερ, Βίμερ, Γκρέγκοριτς, Μπαουμγκάρτνερ

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Καντέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Γκριεζμάν, Τουράμ, Μπαπέ

Βέλγιο και Σλοβακία θα βρεθούν αντιμέτωπες στις 19:00 στο «Deutsche Bank Park», στην πρεμιέρα τους στο EURO 2024. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο εθνικών ομάδων σε επίσημο αγώνα. Ωστόσο, έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν σε τρεις φιλικές αναμετρήσεις.

Guess the unexpected photographers of these pictures. 📸👀 #EURO2024 pic.twitter.com/R2zMPKDecI