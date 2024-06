Η τοποθέτηση της γερμανικής αστυνομίας για τα επεισόδια: «Άγγλοι επιτέθηκαν στους Σέρβους και όχι Αλβανοί»

Σύμφωνα με τις αρχές της Γερμανίας, οι Άγγλοι ήταν τελικά εκείνοι που έστησαν ενέδρα στους Σέρβους οπαδούς στο Γκελζενκίρχεν και όχι οι Αλβανοί.

Με πολύ ένταση και ξύλο ξεκίνησε χθες το... pre game του Αγγλία - Σερβία στο Γκελζενκίρχεν. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας, οι χούλιγκανς βρήκαν τον τρόπο και έκαναν άνω - κάτω την πόλη, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές, χωρίς να λείπουν επίσης και οι τραυματίες.

Ο χαμός ήταν τόσο μεγάλος που οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων, καθώς στο... κόλπο μπήκαν και οι Αλβανοί. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν φαίνεται πως ισχύει, σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα και την αστυνομία του Γκελζενκίρχεν. Όπως αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φρανκ Σνάιντερ, η αστυνομία της Γερμανίας τοποθετήθηκε επίσημα για τα σοβαρά επεισόδια και τόνισε ότι την ενέδρα στους Σέρβους την έστησαν οι Άγγλοι χούλιγκανς.

#Polizei korrigiert, Ausschreitungen doch zwischen Engländern und Serben, englische Hools griffen offenbar gezielt Gaststätte mit serbischen Fans an! Die werden jetzt in Kneipen gesucht nahe des Tatortes #EURo2024 #england #hooligans #gelsenkirchen pic.twitter.com/9rJzu7b7Ic

Μάλιστα, λίγο μετά το τέλος των επεισοδίων οι Σέρβοι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για τα όσα είδαν και τόνισαν ότι οι Άγγλοι ήταν αυτοί που τους επιτέθηκαν όσο εκείνοι βρισκόντουσαν στις pub της περιοχής πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα.

Let’s hear it from the Serbs at that bar. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/I7i2FKsWkP