Πολύ ξύλο στο Γκελζενκίρχεν ανάμεσα στους Σέρβους και τους Άγγλους οπαδούς, επιβεβαίωνοντας έτσι τους αρχικούς φόβους.

Ξύλο, τραυματίες, σπασμένα τραπέζια στο Γκελζενκίρχεν ανάμεσα σε οπαδούς της Σερβίας και της Αγγλίας λίγες ώρες πριν τη σέντρα της μεταξύ τους αναμέτρησης. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας, οι χούλιγκανς βρήκαν τον τρόπο και έκαναν άνω - κάτω την πόλη, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για σπασμένα μαγαζιά, πολλές υλικές ζημιές, αλλά και τραυματίες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν, πως Αλβανοί οπαδοί επιτέθηκαν σε Σέρβους, αλλά και Αγγλους που βρίσκονταν σε μπυραρίες της πόλης. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, ωστόσο είναι γεγονός πως το Γκελζενκίρχεν είναι σε... κόκκινο συναγεργμό.

Θυμίζουμε, πως 22.000 αστυνομικοί έχουν αναλάβει αποκλειστικά το EURO 2024, για να περιορίσουν τα επεισόδια. Tις τελευταίες ημέρες η Βεστφαλία βρίσκεται σε εγρήγορση και χιλιάδες αστυνομικοί περιπολούν στους δρόμους της περιφέρειας, για να προλάβουν να... σβήσουν κάθε σπίθα.

BREAKING: England & Serbia fans clash in Gelsenkirchen. Tables, chairs, glass bottles all thrown and smashed in a side street just off the main square. German and UK riot police on the scene. pic.twitter.com/oZuGcPjTJQ